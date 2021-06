Isola del Liri – Cronoscalata Poggio-Vallefredda: record di iscritti e presenze accattivanti

Si terrà sabato e domenica la storica Poggio-vallefredda, che dalle prime indiscrezioni sembra aver raccolto un numero record di iscritti.

IL PROGRAMMA:

Il programma prevede le verifiche venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00, che continueranno anche sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, per chi volesse effettuare le verifiche la domenica può farlo dalle 8.30 alle 9.00 previa prenotazione. Sabato si entra già nel vivo della manifestazione in quanto si volgeranno sia le prove che la GARA 1 e GARA 2 per HILL CLIMB EUROPEAN CHAMPIONSHIP; infatti già sabato alle 18.30 ci saranno le premiazioni per l’European Hill Climb Championship. Il programma più atteso è sicuramente quello di domenica in cui vedremo dalle 9.00 le prove e poi dalle 14.00 lo spettacolo della gara, il tutto culminerà con le premiazioni a fine della manifestazione.

GLI OSPITI:

Graditissimo ospite sarà il pilota Stefano Caracchi, pilota e team manager Ducati. Noto soprattutto per aver partecipato al Gran Premio delle Nazioni nel 1982, pilota di MotoGp in Yugoslavia. Dal 1984 al 1992 è stato una presenza fissa nel mondiale.

Iscritto alla gara invece, tra i tanti piloti, annunciamo anche Eddi La Marra che lo ricordiamo soprattutto per essere stato Campione Italiano Superbike nel 2013 e con una carriera molto ricca alle spalle.

