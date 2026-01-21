Isola del Liri, controlli a tappeto e droga trovata in casa di un giovane

Giornata di controlli serrati ieri sul comprensorio sorano, dove è scattato un imponente servizio interforze già dal primo pomeriggio. Le pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Sora, coordinate dal Capitano Cavallo, insieme agli uomini del NORM guidati dal Tenente Giovanni Simeone, hanno presidiato in maniera capillare diversi centri della Valle del Liri.

All’operazione hanno preso parte anche la Guardia di Finanza della Tenenza volsca e le unità cinofile antidroga provenienti da Roma, impiegate nei controlli mirati. In campo circa venti “gazzelle”, con posti di controllo e verifiche diffuse tra Arpino, Monte San Giovanni Campano e Isola del Liri.

Proprio nella città delle cascate, in serata, l’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata su un noto bar di via Napoli. Qui un gruppo di giovani è stato fermato per accertamenti e uno di loro è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente.

Gli ulteriori controlli sono quindi proseguiti presso l’abitazione del giovane, situata poco distante dal locale. Durante la perquisizione domiciliare, i cani antidroga hanno individuato altra sostanza, nascosta in vari punti dell’appartamento.

Al momento non risultano emesse ordinanze né provvedimenti restrittivi: non si registrano arresti, ma la posizione dell’individuo è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria e potrebbe evolversi nelle prossime ore.

Le forze dell’ordine precisano che non si è trattato di un blitz o di una maxi operazione emergenziale, bensì di controlli straordinari programmati, che rientrano nelle attività cicliche di prevenzione e contrasto ai reati, intensificate alla luce dell’aumento dei fenomeni criminali sul territorio provinciale.

