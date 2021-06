Isola del Liri – Consorzio bonifica, Tomaselli scrive agli amministratori del comprensorio

AL SINDACO DI SORA

AI CONSIGLIERI COMUNALI

Oggetto: richiesta consiglio comunale straordinario.

Il sottoscritto Mauro Tomaselli consigliere comunale di Isola del Liri, in seguito agli incontri del23 maggio a Isola del Liri e a Sora il 5 giugno 2021,con la partecipazione di Paolo Fallena, Presidente del consiglio comunale di Atina, Lucio Bove e Elio Corsetti, coordinatori del comitato consorziati arcesi, Franco Greco, coordinatore del comitato Aboliamo la “Conca di Sora” ed all’intervento dei numerosi cittadini e nuovi comitati appartenenti al comprensorio gestito dal Consorzio di Bonifica “Conca di Sora” che hanno lamentato delle tariffe anche una richiesta del citato ente di ben TRECENTO EURO ai consorziati che hanno richiesto il distacco dal servizio di irrigazione,

CHIEDE

alla S.V. di voler convocare ,con urgenza, un consiglio comunale straordinario per chiedere all’ente sopra citato:

la sospensione immediata delle bollette per l’anno 2021;

il ripristino della situazione antecedente all’anno 2019, con applicazione delle tariffe del 2018;

la possibilità per il consorziato di distacco dall’utenza irrigua senza il pagamento di alcuna penale, in quanto, la richiesta di 300 euro, in questo momento difficile determinato dal covid-19, oltre ad essere irragionevole è da considerarsi inaccetabile.

IL consiglio comunale deve essere chiamato a deliberare, così come hanno già fatto i comuni di Arce e Atina , sull’uscita dal perimetro di contribuenza e sulla NON adesione del comune all’ingresso nel perimetro consortile del costituendo Consorio di Bonifica Lazio Sudest. (richiesta protocollata al comune di Sora)

Tutti i comuni che fanno parte del consorzio devono deliberare L’USCITA DAL PERIMETRO DI CONTRIBUENZA in questo modo i cittadini non pagheranno nessun tributo sia per le case che pe i terreni. solo chi usufruirà del servizio irriguo pagherà e comunque solo su richiesta dell’utente come già accade nei comuni di S. Donato ,Vicalvi, Gallinaro, Terelle, Alvito e Settefrati.