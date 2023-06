Isola del Liri – Consorzi di Bonifica, Quadrini:”La nostra Amministrazione è come sempre vicina ai cittadini e alle loro esigenze concrete”

I Consorzi di Bonifica garantiscono, con la loro presenza sul territorio, un’efficace funzione di presidio e di tutela territoriale.Ciò è tanto più importante in un Comune come Isola del Liri, che presenta notevoli problematiche sul piano del rischio idrogeologico.Una premessa fondamentale per comprendere come intervenire per promuovere in Regione azioni che siano nell’interesse dei cittadini e del territorio.“Occorre una riforma di questi enti, sia dal punto di vista delle finalità da perseguire, sia dell’assetto organizzativo ma soprattutto relativamente alla definizione di una congrua misura contributiva a carico dei consorziati rispetto ad una opportuna compartecipazione pubblica regionale in relazione ai costi di gestione e di investimento”, spiega il sindaco Massimiliano Quadrini all’indomani del consiglio comunale che aggiunge: “La nostra Amministrazione è come sempre vicina ai cittadini e alle loro esigenze concrete, e non è interessata a guerre inutili e che non portano giovamento al territorio e soprattutto alle persone”. Il Consiglio Comunale ha così approvato un documento attraverso il quale si chiede il potenziamento dei servizi offerti ai cittadini e una riduzione del carico contributivo. “Come sempre dimostriamo con i fatti e le scelte l’interesse nei confronti delle esigenze concrete dei cittadini e non di cavalcare polemiche politiche sterili, inconcludenti e demagogiche”, conclude il primo cittadino.

comunicato stampa

Correlati