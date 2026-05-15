Isola del Liri – Consiglio comunale senza scontri, ma la tensione sale

Primo Consiglio comunale dopo il passaggio di Massimiliano Quadrini in Fratelli d’Italia e, almeno in apparenza, nessuna esplosione politica. Ma dietro la calma istituzionale si intravedono tensioni, calcoli e nuove geometrie che potrebbero cambiare gli equilibri di Isola del Liri nei prossimi mesi.

Il dato più evidente è la scelta del Partito Democratico di abbassare i toni. Nessun affondo diretto, nessuna rottura plateale: una prudenza che appare tutt’altro che casuale. In un momento in cui il centrodestra locale è attraversato da movimenti interni e ambizioni territoriali, i democratici sembrano voler osservare senza scoprire troppo le carte, evitando di trasformare Quadrini nel perno dello scontro politico.

Resta invece nel limbo la posizione di Debora Bovenga, sempre più sospesa tra opposizione e maggioranza. Una collocazione politica che continua ad alimentare dubbi e interpretazioni dentro e fuori l’aula consiliare. Il suo atteggiamento attendista potrebbe diventare decisivo nelle future dinamiche amministrative, soprattutto se gli equilibri dovessero incrinarsi.

Ma il vero nodo politico è un altro e va ben oltre i confini cittadini. La partita più importante si gioca infatti sulla Provincia, dove il centrodestra cerca nuovi assetti dopo l’ingresso di Quadrini nel partito di Giorgia Meloni. Un passaggio che rafforza Fratelli d’Italia sul territorio ma che, allo stesso tempo, rischia di aprire nuove competizioni interne tra amministratori, correnti e leadership locali.

Il Consiglio comunale di Isola del Liri, dunque, non ha regalato colpi di scena immediati. Ma i segnali politici emersi raccontano una maggioranza che osserva, un’opposizione che aspetta e un centrodestra impegnato soprattutto a regolare i conti dentro casa propria. Ed è proprio questo silenzio, oggi, a fare più rumore delle polemiche.