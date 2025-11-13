Isola del Liri, Consiglio Comunale convocato per domani 14 novembre

Domani, venerdì 14 novembre, alle ore 10, si terrà a Isola del Liri la seduta del Consiglio Comunale, durante la quale i consiglieri affronteranno importanti punti all’ordine del giorno.Tra i temi in programma, la lettura e l’eventuale approvazione delle sedute precedenti, seguita dalla discussione sulla sdemanializzazione e l’alienazione di una porzione di area urbana, nello specifico nelle zona sita in po’località Borgo Nuovo, all’interno del complesso ex C.R.D.M. La seduta si concluderà con l’approvazione del piano di posizione civile comunale, strumento fondamentale per la gestione e lo sviluppo del territorio comunale.

Il Consiglio Comunale rappresenta un momento chiave per la partecipazione democratica e per le decisioni che influenzano direttamente la vita dei cittadini di Isola del Liri.

