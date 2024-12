Isola del Liri – Congedo dell’App. GABRIELE Bruno

Nei giorni scorsi presso il Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone si è svolto un breve momento conviviale per salutare l’Appuntato Scelto Q.S. GABRIELE Bruno, del NORM Aliquota Radiomobile, che da oggi 11 dicembre ha lasciato il servizio attivo. Il militare, accompagnato dal suo Comandante, il Maresciallo Maggiore Claudio CORSETTI, si è intrattenuto con il Colonnello Gabriele MATTIOLI che istituzionalmente lo ha ringraziato per il lavoro svolto in carriera. Durante l’incontro informale, carico di emozioni, l’Appuntato Scelto Q.S. GABRIELE Bruno ha ricevuto gli auguri e le congratulazioni oltre che da parte del Comandante Provinciale, anche dal Capitano Domenico CAVALLO, Comandante della Compagnia di Sora, e di tutti gli altri Ufficiali e Carabinieri che gli hanno espresso riconoscenza e gratitudine per il servizio svolto e per la costante presenza e disponibilità.

L’Appuntato, classe 1964 ed originario della città di Arpino (FR), si arruola nell’Arma in qualità di Carabiniere Ausiliario prestando servizio alla Stazione Carabinieri di Cervinara (FR). Ottenuta la rafferma, nel 1988 viene trasferito alla Stazione di Loro Ciuffenna (AR) ove svolge il servizio istituzionale fino all’anno 1997. Nello stesso anno viene trasferito a Veroli (FR), dove presta servizio in quel Comando Stazione Carabinieri fino al suo trasferimento definitivo nel novembre del 2000, alla Stazione Carabinieri di Isola del Liri (FR).

Inappuntabile Carabiniere, coniugato con figli, nonché appassionato di arti marziali, che continua ancora a praticare come disciplina sportiva di cui è stato, nell’Arma dei Carabinieri, un apprezzato istruttore di difesa personale. Sempre votato al servizio istituzionale, con passione e dedizione al lavoro durante tutta la carriera ha saputo interpretare con esemplare abnegazione e spirito di sacrificio tutti gli incarichi ai quali è stato chiamato. È stato un validissimo e preziosissimo punto di riferimento tanto per i colleghi quanto per le comunità cittadine, riscuotendo costantemente apprezzamento e stima.

Nel suo ultimo giorno di servizio, i colleghi della Stazione Carabinieri di Isola del Liri (FR), e di tutta la Compagnia Carabinieri di Sora (FR), hanno celebrato l’App.S.QS. GABRIELE Bruno con un fraterno abbraccio e saluto. A lui i nostri migliori auguri.