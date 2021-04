Isola del Liri, “Concorsopoli”: Buschini verso le dimissioni. Massimo D’Orazio si dimetterà?

La notizia che Il presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini (Pd) abbia comunicato le sue dimissioni ai capigruppo alla Pisana non sembra trovare smentite ufficiali. Secondo alcune indiscrezioni la decisione sarebbe stata presa nella giornata di ieri al termine di un incontro con alcuni esponenti del Pd Lazio con ordine del giorno fare il punto sulla vicenda “Concorsopoli”, le assunzioni a tempo indeterminato al Consiglio Regionale del Lazio di 16 persone attinte da un bando del comune di Allumiere. Dalla graduatoria di Allumiere ha prima attinto la Regione Lazio e poi il Comune di Guidonia. Tra gli assunti al Comune di Guidonia c’è anche l’assessore di Isola del Liri Massimo D’Orazio (Pd). Massimo D’Orazio seguirà le orme di Buschini? Comunicherà al sindaco le sue dimissioni da assessore? Nessun reato gli si può contestare ma la politica è “percezione” e la percezione, in questa vicenda, è che ci sia stato un vantaggio di troppo, un vantaggio che risulta essere molto sgradevole proprio in questo periodo dove la crisi economica si fa pesantemente sentire e le attività sono ai limiti dalla chiusura della “serranda”.

