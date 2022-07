Isola del Liri, conclusa la prima settimana di eventi

Si è chiusa una settimana che ha visto la presenza di migliaia di persone a Isola del Liri.

Famiglie e giovani hanno potuto trascorrere ore di relax in tranquillità e in piena sicurezza, al fresco delle nostre acque.

Momenti importanti di cultura teatrale e di musica, con il ritorno a casa del “nostro” LIRI BLUES, grazie alla maturità degli organizzatori e di chi, come Paolo Diamanti insieme alla sua associazione, ha sempre creduto e lavorato per questo obiettivo.

Isola del Liri, con la sua offerta di ristorazione e accoglienza di qualità, si pone ormai in competizione quotidiana con ambiti turistici come Roma e il Litorale Pontino, il nostro obiettivo è finalizzato alla valorizzazione del nostro territorio in collaborazione anche con i comuni limitrofi.

Richiamiamo tutti alla osservanza delle regole sul decoro urbano, a partire dalla ordinanza sulle cicche di sigarette, e il rispetto dei limiti orari di chiusura e delle ultime ordinanze, nella convinzione che anche il silenzio e la tranquillità siano parte integrante delle nostre serate.

Intanto ci prepariamo agli eventi della Festività del SS.mo Crocifisso, in piena e proficua collaborazione con i Carabinieri, la Polizia Municipale, la Protezione Civile e le Associazioni di Volontariato.

Ci vediamo a Isola.

COMUNICATO STAMPA