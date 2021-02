Isola del Liri, completamento delle Opere relative allo scolmatore di Piena del Fiume Liri

L’Amministrazione Comunale di Isola del Liri ha da sempre tenuto molto alta l’attenzione sullo stato di attuazione della fase di progettazione dell’intervento relativo al “Canale Scolmatore”, con una interlocuzione costante con i preposti Uffici Regionali, e sempre con la preziosa interazione con il Presidente Mauro Buschini.

A riguardo, in particolare, si rappresenta che a dicembre 2020 è stata stipulata tra la Regione Lazio -Soggetto Attuatore Rischio Idrogeologico- e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, la convenzione per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere.

Allo stato risulta in fase di perfezionamento il disciplinare tecnico per la definizione delle attività necessarie per lo sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento; a breve saranno avviate le attività concernenti l’esecuzione delle indagini ed i rilievi propedeutici alla redazione del progetto e si ritiene che, entro l’estate 2021, sarà disponibile il progetto definitivo delle opere.

Successivamente andrà avviata la fase per l’approvazione del progetto definitivo (procedure di valutazione di impatto ambientale e conferenza dei servizi) e quindi, all’esito di tali procedure, la progettazione esecutiva dell’intervento.

Considerata la complessità progettuale delle opere e delle procedure di approvazione (VIA e conferenza dei servizi), si ritiene che l’intera attività per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento, che si concluderà con l’approvazione del progetto esecutivo, possa concludersi in un periodo stimabile in 18-24 mesi, fatti salvi allungamenti dei tempi previsti, in particolare per la fase di approvazione del progetto definitivo.

Si rappresenta ad ogni buon fine che allo stato risulta finanziata dal MATTM, mediante il fondo per la progettazione di interventi contro il dissesto idrogeologico, soltanto la progettazione dell’intervento, mentre restano ancora da reperire i fondi per l’esecuzione delle opere, che comunque sono state inserite, sia dalla Regione Lazio che dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, nei rispettivi Piani a valere sui fondi del Recovery Plan.

Confidiamo, pertanto, nel positivo esito di una progettazione indispensabile per la messa in sicurezza della Città di Isola del Liri, e continueremo a lavorare in questo senso con impegno e concretezza.

