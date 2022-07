Isola del Liri, commemorazione centenario nascita finanziere Salvatore Giovannone

Si è tenuta domenica 3 luglio, presso il Teatro Stabile Comunale “C.Costantini”, una solenne cerimonia di commemorazione per il centenario dalla nascita del finanziere Salvatore Giovannone. Perito nel massacro di Cefalonia, il nostro concittadino ha già avuto in passato intitolato uno spazio pubblico a Carnello. “Più attuale che mai, oggi, che in Europa soffiano inquietanti venti di guerra, il sacrificio di Salvatore e di tutti i nostri giovani morti in guerra, sia da monito a tutti le donne e gli uomini di stato affinché le tragedie della guerra non si perpetrino in futuro. Noi continueremo nel suo ricordo a combattere ogni forma di guerra”.

COMUNICATO STAMPA

