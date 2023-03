Isola del Liri – “COESIONE TURISTICA” un obiettivo centrale per la DMO STAYCIOCIARIA

Workshop rivolto agli operatori turistici del territorio.

Giovedi 23 marzo 2023 ore 17:00 Presso il Teatro Stabile di Isola del Liri.

La DMO STAYCIOCIARIA nell’intento di attuare le linee progettuali del documento presentato alla Regione Lazio, ha predisposto un approccio partecipativo per redigere il sistema locale di offerta turistica nell’area geografica dei suoi costituenti. Un ambito territoriale che va dal comune di Veroli fino a Picinisco, passando per i comuni di Monte San Giovanni Campano, Isola del Liri, Arpino, Posta Fibreno e Villa Latina. Il metodo che si vuole perseguire, per dare il giusto riscatto ai turismi che identificano l’ambito CIOCIARIA, è la progettazione partecipativa. L’idea di edificare a più voci la sua stesura è un bisogno. È una consapevolezza di tutti. L’incontro di giovedì 23 marzo nasce da questo proposito, aprire il cantiere della “coesione turistica” tra enti pubblici, operatori economici e sociali, cittadinanza attiva. Una fase di ascolto comunitario per poter fare meglio ciò che ognuno sta già facendo. Un’attenzione reciproca che diamo spesso per scontata, e invece non lo è mai abbastanza per poter elevare bravura di governo, capacità di coordinamento, abilità di attuazione promozionale e imprenditoriale. La DMO STAYCIOCIARIA è davvero un’esperienza innovativa e concreta, dove pubblico e privato hanno una interessante occasione per costruire prosperità economica e sociale attraverso lo sviluppo turistico dei propri territori.

DMO STAYCIOCIARIA Il Presidente Bruno Macciocchi