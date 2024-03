Isola del Liri – Codici: chiediamo agli organi competenti un’indagine sull’allontanamento dalla struttura denunciato dalla madre di un paziente dell’hospice

Una diffida indirizzata alla struttura, alla Asl territoriale ed alla Regione Lazio affinché venga verificato quanto segnalato. È l’iniziativa che l’associazione Codici ha deciso di intraprendere in merito al caso della madre di un paziente ricoverato presso l’Hospice “Casa delle Farfalle” di Isola del Liri in provincia di Frosinone, che ha raccontato di essere stata allontanata dal centro.

“Quanto riferito dalla signora ci ha profondamente colpiti – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e, come associazione impegnata nella tutela dei diritti dei pazienti, ci siamo sentiti in dovere di intervenire. Un’azione necessaria anche in considerazione dell’estrema delicatezza della vicenda. Parliamo di un paziente ricoverato presso una struttura in cui i rapporti umani sono ancora più importanti, figuriamoci poi per le visite di una mamma. Il grido di dolore di questa donna è straziante. La signora chiede di poter stare vicino al figlio, di stringergli la mano in questo momento così tragico e racconta che è stata allontanata dalla struttura. Bisogna fare luce su quanto segnalato. Per questo motivo abbiamo deciso di chiedere a Hospice, Asl e Regione Lazio di avviare delle verifiche per chiarire l’accaduto. È doveroso garantire tutte le cure e l’assistenza necessarie sia ai pazienti che ai parenti, ancora di più in strutture che hanno una funzione così delicata”.

L’associazione Codici si batte per la tutela dei diritti dei pazienti e contro la malasanità. Per segnalazioni ed assistenza è possibile telefonare al numero 065571996 o scrivere all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

COMUNICATO STAMPA