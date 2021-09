Isola del Liri, CIVS Volterra penultimo atto. Dieci piloti del MCF Mancini 2000 in gara

Il Campionato Italiano Velocità in Salita (CIVS), per quest’anno è ormai quasi al suo epilogo. Difatti domenica p,v, a Volterra in provincia di Pisa, organizzata dal M.C. Evandro Viti, si correrà la penultima tappa del CIVS 2021. Anche se con qualche defezione illustre, saranno ben dieci i piloti del M.C. Franco Mancini 2000 che vi prenderanno parte. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta, in quale categoria e con quali moto gareggeranno: Alessia Alonzi prenderà parte alla Crono Climber in sella ad una Yamaha 125 4t; Carlo Alpassi nel GR5 gareggerà con la bicilindrica Malanca 126 2t; i fratelli Daniel e Manuel Mezzone correranno nella TT Sport in sella a delle Honda 500; Williams Alonzi prenderà parte alla TT Open in sella ad una Suzuki gsxr 750; Mutti Pierluigi darà battagli nella 125 in sella ad una Aprilia 125 2t; nella classe Superbike Salvo Sallustro gareggerà in sella ad una Yamaha R1, mentre Claudio Di Prima sarà in sella ad una Ducati Panigale; anche nella classe sidecar sarnno due gli equipaggi con i colori del sodalizio ciociaro si tratta di Ribechini-Castronovo che guideranno un Donaska e l’altro equipaggio risponde al nome Di Berti-Pofi che gareggeranno con un side DBR. Williams Alonzi presidente del sodalizio isolano ci ha tenuto a fare un grande in bocca al lupo a tutti i piloti del M.C. Franco Mancini 2000, e lo stesso augurio lo ha rivolto agli amici organizzatori del M.C. Evandro Viti, con cui il sodalizio ciociaro ha ottimi rapporti. Defezione illustre sarà quella di Marco Vigilucci (Aprilia 250) che non potrà gareggiare nella gara di casa, per i postumi di una caduta in cui è incappato in una seduta di allenamento sul tracciato di Cecina (LI). Per quanto riguarda le condizioni meteo, ad oggi le previsioni sono buone, ma i piloti hanno tutti confermato che un treno di gomme rain nel furgone ce le metteranno.

COMUNICATO STAMPA

Correlati