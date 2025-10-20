Isola del Liri, città in lutto per la scomparsa di Milena Mancini

Profondo dolore a Isola Liri per la scomparsa improvvisa di Milena Mancini, venuta a mancare prematuramente. La notizia, diffusasi rapidamente in città, ha suscitato grande commozione e sgomento tra quanti la conoscevano e ne apprezzavano la cordialità e la professionalità.

Secondo le prime informazioni, Milena si trovava all’estero per sottoporsi a un intervento chirurgico programmato, che non sarebbe dovuto essere particolarmente complesso. Le cause del decesso non sono ancora state rese note, ma la tragedia ha profondamente colpito la comunità locale.

Figlia di uno dei fondatori di un’importante azienda del territorio, specializzata nella manutenzione industriale, Milena era conosciuta e stimata anche per il suo impegno nel settore immobiliare. Il suo sorriso e la sua disponibilità restano il ricordo più vivo di chi l’ha incontrata nel lavoro e nella vita quotidiana.

Alla famiglia Mancini giungono le più sentite condoglianze da parte della redazione e dell’intera comunità isolana, che si stringe attorno a loro in questo momento di profondo dolore.

Foto Penna e Spada

