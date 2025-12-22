Isola del Liri – Città in affanno, gli allarmi ignorati e i nodi che vengono al pettine

Amarezza e preoccupazione per il futuro della città. È questo il sentimento che emerge osservando lo stato in cui versa oggi la nostra comunità. Una città che appare impoverita non solo sul piano materiale, ma anche sotto il profilo politico e amministrativo. Da tempo, come redazione di Penna e Spada, avevamo segnalato criticità e lanciato segnali d’allarme: per oltre due anni abbiamo denunciato scelte discutibili e una direzione che giudicavamo sbagliata. Le nostre analisi, però, sono state spesso accolte con critiche aspre e, in alcuni casi, con veri e propri insulti.

Oggi, alla luce degli eventi, quei nodi sembrano arrivare inevitabilmente al pettine. I fatti stanno confermando preoccupazioni che non erano né affrettate né strumentali, ma frutto di osservazioni puntuali e coerenti.

In questo contesto, riteniamo doveroso spendere una parola per Novello Nicolini, che solo pochi giorni fa aveva definito i nostri giudizi “prematuri”. Il tempo, purtroppo, sembra dimostrare il contrario. Al di là delle divergenze di valutazione, non possiamo nascondere il dispiacere nel vederlo relegato ai margini, “sotto il palco”, in una posizione che appare simbolicamente e politicamente isolata.

A Nicolini va la nostra solidarietà. Così come un appello sincero a Stefano: c’è ancora tempo per prendere le distanze da un percorso che sembra andare in tutt’altra direzione rispetto ai valori dichiarati. Una linea politica che si sposta a destra finisce per penalizzare chi, con coerenza, continua a restare ancorato a una visione di sinistra, lasciandolo spesso solo a gestire difficoltà e figuracce che non possono essere imputate esclusivamente a lui.

Resta dunque una domanda aperta: davvero tutto “funziona e prosegue”, come viene sostenuto? Oppure è arrivato il momento di fermarsi e interrogarsi seriamente sul futuro della città e della sua guida politica?

Nel rinnovare il nostro impegno a raccontare i fatti con spirito critico e indipendente, auguriamo comunque a tutti un sereno Natale, nella speranza che il nuovo anno porti maggiore chiarezza, responsabilità e rispetto per la comunità.

FOTO PENNA E SPADA

Correlati