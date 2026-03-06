Isola del Liri, centro storico sempre più vuoto: la protesta della storica farmacista contro l’isola pedonale

Il processo di desertificazione commerciale e sociale del centro cittadino di Isola del Liri non accenna a fermarsi. Anzi, secondo molti esercenti e residenti starebbe addirittura accelerando. Una dinamica che continua ad alimentare polemiche e malumori tra chi vive e lavora nel cuore della città.

Di tutt’altro avviso l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimiliano Quadrini, che difende le scelte intraprese per la riorganizzazione del centro urbano e della viabilità. “Funziona e prosegue”, è la linea ribadita dal primo cittadino rispetto ai provvedimenti adottati, tra cui l’istituzione dell’isola pedonale.

Nel frattempo, però, la realtà quotidiana raccontata da commercianti, professionisti e residenti appare molto diversa. In tanti lamentano un progressivo svuotamento del centro: negozi che chiudono, attività in difficoltà e cittadini che, appena possibile, scelgono di spostarsi altrove per vivere e lavorare.

A rompere il silenzio, questa mattina, è stata anche una figura storica del commercio cittadino: la titolare della farmacia situata nel vicolo Roma, un’attività che da anni rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale.

Sulle vetrine della farmacia sono comparsi due manifesti di protesta, nei quali la farmacista ha deciso di spiegare pubblicamente le ragioni del suo disagio e della possibile chiusura della sede.

Il messaggio è chiaro e diretto:

«L’istituzione dell’isola pedonale, modificando in modo significativo l’accessibilità alla zona, renderà impossibile continuare a lavorare in questa sede».

Parole che riaccendono il dibattito cittadino sulle politiche di gestione del centro storico. Da un lato l’amministrazione che rivendica la scelta di puntare su un modello urbano più sostenibile e orientato alla pedonalizzazione; dall’altro gli operatori economici che denunciano un calo di accessibilità e di affluenza, con conseguenze sempre più pesanti sulle attività.

La vicenda della farmacia del vicolo Roma rischia ora di diventare il simbolo di una frattura crescente tra Palazzo municipale e il tessuto economico locale. Un segnale che molti cittadini interpretano come l’ennesimo campanello d’allarme per il futuro del centro di Isola del Liri, sempre più fragile tra sperimentazioni urbanistiche e difficoltà commerciali.

Foto g.c. da Penna e Spada

