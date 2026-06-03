Isola del Liri celebra la tradizione, il 6 e 7 giugno con la Festa del Borgo nell’800

Un viaggio affascinante tra storia, tradizioni e sapori autentici. Sabato 6 e domenica 7 giugno il centro cittadino di Isola del Liri ospiterà la manifestazione “Gli Antichi Sapori del Borgo – Festa del Borgo nell’800”, un evento pensato per far rivivere l’atmosfera del passato e valorizzare le radici culturali del territorio.

A partire dalle ore 15.00, le vie del centro si animeranno con suggestive rievocazioni storiche in abiti d’epoca, offrendo ai visitatori l’opportunità di immergersi nella vita quotidiana dell’Ottocento. Non mancheranno gli stand dedicati alla gastronomia tipica locale, dove sarà possibile degustare piatti e prodotti della tradizione.

Il programma prevede inoltre musica, spettacoli e numerose attività di intrattenimento dedicate a grandi e piccoli, trasformando il cuore della città in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto.

L’iniziativa rappresenta un’occasione speciale per cittadini e turisti di trascorrere un fine settimana all’insegna della cultura, della convivialità e della scoperta delle antiche tradizioni che hanno caratterizzato la storia del borgo.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza e i visitatori a partecipare numerosi a questa due giorni di festa, sapori e rievocazioni che promette di regalare emozioni e momenti di condivisione per tutta la famiglia.