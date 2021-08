Isola del Liri / Castelliri, incendio in via Granciara

Ai confini tra Isola del Liri e Castelliri,in via Granciara, si è sviluppato un vasto incendio,le cause del rogo sono ancora da accertare. Non si esclude nessuna ipotesi neanche quella del dolo.Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, Polizia Locale, Protezione Civile e le forze dell’ordine.Ancora una volta la Ciociaria è colpita da incendi nella gran parte dolosi, che hanno deturpato in modo irreversibile alcune zone.

Mickey D’Ambrogio

