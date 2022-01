Isola del Liri / Castelliri, genitori: “Dubbi sulle mascherine FFP2 distribuite agli studenti”

Con la scuola in presenza si ripropone il problema delle mascherine FFP2 distribuite agli studenti. Sembra che continuano a distribuire un prodotto D.P.I realizzato da una nota azienda italiana senza ferretto che non chiude bene sopra il naso, con un odore insopportabile una volta indossate e con degli elastici di bassa qualità. Tutto questo succede ad un comprensorio scolastico di Isola del Liri – Castelliri, ma a quanto sembra anche in plessi scolastici della vicina Monte San Giovanni Campano. Con le nuove disposizioni di legge e mascherine bisogna indossarle anche sui mezzi di trasporto degli studenti e da alcuni genitori è sorto il dubbio che queste mascherine non siano a norma di legge e che non proteggano il modo adeguato gli studenti.

