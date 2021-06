Isola del Liri, Caringi: “135 milioni di euri per i centri estivi e i socio educativi. Zero euro per il Comune”

Firmato il decreto del Ministro per la famiglia e le pari opportunità Elena Bonetti che destina 135 milioni di euro per il finanziamento delle iniziative dei comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori. La sorpresa è stata nel leggere l’elenco dei comuni del Lazio che hanno ottenuto il finanziamento: 361 su un totale di 378 per un importo complessivo di 11,6 milioni di euro; e tra i 17 non presenti nell’elenco anche, purtroppo, il comune di Isola del Liri. La cosa più paradossale è che tutti i comuni potevano accedere al finanziamento la cui dotazione è stata ripartita tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenne residente salvo quei comuni che hanno espressamente manifestato di non volersene avvalere.

L’amministrazione comunale del sindaco Rag. Massimiliano Quadrini sembrerebbe quindi aver espressamente rinunciato ad una somma che si sarebbe aggirata sulle 25/30 mila euro con la quale poter appunto potenziare centri estivi, progetti socioeducativi e centri con funzione educativa e ricreativa.

ANGELO CARINGI Cord. locale FI

