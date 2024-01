Isola del Liri, Capodanno: le scuse dell’associazione Events

In riferimento all’increscioso spreco alimentare avvenuto durante la serata del 31/12, l’associazione Events si ritiene amareggiata e prende le distanze dai terzi a cui abbiamo delegato lo spazio per la vendita di questi prodotti, prodotti che non sono venduti dalle attività serali del centro in modo da non intaccare nessuno. Purtroppo non abbiamo avuto tempo e modo di controllare a fine evento e ci siamo ritrovati in questa situazione.

L’associazione Events chiede scusa e si riserva eventuali provvedimenti da prendere nei confronti del soggetto terzo interessato.

COMUNICATO STAMPA

Correlati