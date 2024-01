Isola del Liri, Capodanno a tutto… Prosecco… ma nessuno ha visto niente

Capodanno a tutto… prosecco. Un ottimo vino a base di glera, bianco, frizzante, spumante o rosato. Piace molto ai giovani anche perché non costa molto. Nel centro storico di Isola Liri sono state ritrovate casse di bottiglie vuote (nella foto, ma ne abbiamo altre. Tante altre). Non si è capito bene come, perché e chi le ha abbandonate. Restano tante cose da chiarire.

Per il momento poniamo solo alcune domande: Chi ha portato le casse di prosecco in centro? Dove sono state custodite? A quanto sono state acquistate? (Forse tre euro?), A quanto sono state rivendute? (Pare 40 euro), Quanti scontrini sono stati fatti? Da quale esercizio pubblico? Di quale paese? Chi ha fatto i controlli? Chi non ha fatto i controlli?

E voi smettetela di dire che non ha visto niente nessuno. Non siete più credibili. Voi non vedete mai nulla e non sentite mai nulla. Neppure i botti. Quelli li hanno sentiti solo i cani e i gatti.

