Isola del Liri – Canale scolmatore: importante passo in avanti nell’iter da sempre sotto osservazione dall’amministrazione Quadrini

Canale scolmatore: importante passo in avanti nell’iter da sempre sotto osservazione dall’amministrazione Quadrini che punta al completamento della grande opera idraulica necessaria a prevenire il rischio alluvioni nella città delle cascate.Completata la fase progettuale ed ottenuto il finanziamento per la realizzazione del primo lotto funzionale di lavori che interessano l’area alle spalle della ex Crdm, sotto la collina di San Sebastiano.Una volta concluse le procedure autorizzative le ruspe potrebbero già entrare in azione. “L’attenzione da parte della Amministrazione Comunale verso il completamento del Canale Scolmatore, ovvero l’opera fondamentale per la definitiva messa in sicurezza del centro urbano di Isola del Liri, resta da sempre altissima – ha dichiarato il Sindaco Massimiliano Quadrini – e per questo accogliamo con soddisfazione la notizia del prossimo avvio delle procedure di assoggettabilità a VIA e della fase esecutiva delle opere previste dal I lotto funzionale, come comunicato dalla Regione Lazio. Si tratta di una notizia importante, tenuto conto che i lavori vanno avanti ormai da molti anni, e il cui completamento appare quanto mai necessario, anche in considerazione dei rischi idrogeologici che oggi appaiono ancora più concreti a seguito dei cambiamenti climatici”.L’ultimo progetto definitivo generale del canale scolmatore risale infatti al giugno del 2013; per anni al centro dell’attenzione oggi vede finalmente muovere passi in maniera concreta. Per Isola del Liri una notizia attesa: “Da parte nostra non cesseremo di seguire da vicino l’iter particolarmente complesso delle opere, alla cui realizzazione progettuale sta collaborando anche il Dipartimento di ingegneria civile e meccanica della Università di Cassino”.

comunicato stampa