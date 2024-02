Isola del Liri, buca pericolosissima in via Borgonuovo: tragedia sfiorata. FARE ATTENZIONE ((FOTO)

La tecnologia va bene ma quando si eseguono dei lavori, non bisogna mettere a rischio la sicurezza dei pedoni,ciclisti e automobilsti. Questa voragine (vedi foto) che si trova in via Borgonuovo ad Isola del Liri, all’ingresso dell’ex Meridionali, è stata lasciata incostudita e con due birili che “segnalano” il pericolo di questa buca, che oltretutto sono stati posizionati da alcuni passanti perchè erano stati già buttati giù dalle auto in transito, questa segnaletica è inadeguata e poco visibile quindi pericolosa per tutti. Al passaggio di un furgone, lo stesso è rimasto con una ruota all’interno della profonda voragine,mettendo a rischio la sicurezza delle persone al bordo del veicolo.E’ giusto cablare con la fibra ottica le città, ma le società che eseguono i lavori devono essere eseguiti in sicurezza per tutti. I cittadini hanno avvisato il Comando della Polizia Locale per segnalare nel modo giusto il pericolo ed evitare che possa sucedere l’irreparabile.

Correlati