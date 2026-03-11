Isola del Liri, Borse di Studio a.s. 2025/2026, apertura termini per la richiesta

Dal 9 marzo 2026 sono aperti i termini per richiedere le borse di studio “IoStudio” relative all’a.s. 2025/2026
Possono presentare domanda gli studenti che nell’anno scolastico 2025/2026 frequentano un Istituto secondario di secondo grado statale o paritario o i primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi) e appartengono a nuclei familiari con ISEE non superiore a € 15.748,78 desunto dall’ultima attestazione ISEE in corso di validità, residenti nel Comune di Isola del Liri;
Le richieste potranno essere effettuate solo attraverso apposita procedura telematica, nella sezione “Domande OnLine” presente sul sito istituzionale dell’Ente, fino alle ore 12.00 del prossimo 3 aprile, data di scadenza delle domande stesse
Alla domanda deve necessariamente essere allegata la seguente documentazione:
Dichiarazione dell’Attestazione ISEE in corso di validità (scadenza 31.12.2026).
Documento di identità in corso di validità del genitore/tutore in caso di studente minore di età.
Documento di identità in corso di validità dello studente.
Codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente.
Clicca per consultare l’avviso