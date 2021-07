ISOLA DEL LIRI “Bella di notte”

Venerdì 30 Luglio, alle ore 20.30, con partenza dal sito “Ex Cartiere Meridionali” del quartiere Borgonuovo di Isola del Liri, “Caminando en grupo” sarà la guida al chiaro di luna per chi vorrà scoprire la bellezza della Città delle Cascate da una prospettiva inusuale e suggestiva. La passeggiata culturale notturna gode – tra gli altri – del patrocinio di “BIA, Beni Immateriali e Archivistici”, de “I Parchi letterari – Paesaggio Culturale Italiano” e del Comune di Isola del Liri. L’iniziativa si colloca nel programma promosso da “Scorrendo con Liri” in collaborazione con “Industrie Sonore”, a cui hanno prontamente aderito la locale Pro Loco e numerose associazioni come l’Accademia Musicale Isolana, SOMS di Isola del Liri, La Terra dei cinque miracoli, Cogita, Ciclistica LeoneTeam e L’Aglio rosso di Castelliri. “Caminando en grupo”, realtà associativa che da anni propone il cammino come strumento di conoscenza e riscoperta del patrimonio territoriale, inteso nella sua dimensione paesaggistico-naturale unitamente a quella più squisitamente culturale, proporrà un interessante itinerario urbano, favorito dal gradevole clima della sera, con tappe che consentiranno di apprezzare sotto una luce diversa i principali siti che raccontano la storia cittadina e di scoprire luoghi ancora poco noti ove affondano le radici storico-identitarie della Città. Per garantire la massima sicurezza, l’evento prevede un numero limitato di partecipanti e si svolgerà previa prenotazione obbligatoria con messaggio al numero 347 8319577, scrivendo nome, cognome e “Bella di notte”, osservando tutti i protocolli anti covid previsti dalle disposizioni vigenti.

