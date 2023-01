Isola del Liri, Barbara Paesano si dimette da coordinatore cittadino di FdI

Era novembre 2020, quando dall’Avv.Paolo Pulciani, allora Coordinatore Provinciale-Frosinone di Fratelli d’Italia, ho avuto l’incarico di Coordinatore cittadino per Isola del Liri. Certo, allora nessuno immaginava, ma lo si sperava, che il partito Fratelli d’Italia arrivasse dal 3% al quasi 32%. Pur non avendo avuto un collaudato percorso politico, ho intrapreso l’incarico con l’entusiasmo che mi contraddistingue e con l’intento di creare, attraverso un partito identitario che valorizza i territori, che seppur con le singole peculiarità, rendono la nostra Patria il Bel Paese, realizzare o meglio riportare la mia amata cittadina, già caratterizzata da un paesaggio fiabesco, agli antichi splendori. L’entusiasmo è durato poco, perché nonostante la mia caparbietà e le mie prospettive, ho dovuto fare i conti con un sistema politico ormai collaudato nella direzione provinciale del mio stesso partito. Un sistema in cui l’intento purtroppo, non è quello di creare opportunità di crescita e valorizzazione del territorio, ma di garantire una poltroncina a personaggi pseudo politici (perché il vero politico è colui che rispettando le etimologia della parola, gestisce, governa la res pubblica, per il bene comune stesso). Gli accordi posti in essere dall’attuale Commissario Provinciale del partito in occasione delle elezioni del Presidente della Provincia di Frosinone, rafforzano queste mie affermazioni e di come non si sia agito per il bene del partito che, a livello nazionale si è distinto e si distingue per la coerenza e per non aver preso accordi con il PD. Gli esponenti Provinciali di Fratelli d’Italia, pur avendo tramite i social espresso sdegno per il caso Ruberti, non hanno esitato in occasione delle elezioni Provinciali a prendere accordi proprio con il PD. Non approvando tale modo di gestire il partito a livello Provinciale, per coerenza verso me stessa, verso i principi del partito e dell’elettorato, non posso che rassegnare le mie dimissioni dalla carica di Coordinatore cittadino in quanto non intendo continuare a ricevere indicazioni (velatamente, si fa per dire, ricattatorie) da chi ha il solo intento di favorire se stesso e i suoi accoliti. Nonostante ciò Fratelli d’Italia, é l’unico partito in cui mi sento rappresentata per principi e scopi, pertanto continuerò a favorirne la crescita rinnovando la mia fiducia in Giorgia Meloni che attualmente oltre ad essere Presidente del mio partito rappresenta oggi il Governo Italiano. Ringrazio tutti coloro che mi hanno appoggiato e sostenuto in questo breve percorso. VIVA FRATELLI D’ITALIA, VIVA ISOLA DEL LIRI, VIVA LA CIOCIARIA, VIVA L’ITALIA.

Comunicato stampa a firma di Barbara Paesano

