Isola del Liri, Barbara Paesano rientra nel direttivo del Comitato Cittadino per la salvaguardia della salute e del territorio

Finita la pausa delle festività, ci si rimette in moto, pertanto anche il Comitato Cittadino per la salvaguardia della salute e del territorio, torna a riunirsi per fare il punto sulla annosa questione del depuratore intercomunale. Pur non avendo fatto mancare l’interessamento anche negli ultimi due anni, rientra nel direttivo del Comitato, Barbara Paesano, per condividerne fattivamente le finalità che ricordiamo riguardano la vicinanza dell’impianto alle abitazioni con il rischio di esposizione ad agenti infettivi e odori molesti ed inoltre, al deprezzamento del valore immobiliare degli edifici.A meno di un mese dalle elezioni regionali, con tanti candidati del territorio, uno è il nostro Sindaco (“…quando ci si mette in politica, si scende in mezzo alla gente e si cerca di ascoltarla…”), auspichiamo un serio ed incisivo (risolutivo sarebbe invocare un miracolo) interessamento alla questione depuratore, che per le motivazioni su dette, è tanto importante quanto scomoda.

Il Presidente del comitato Enzo REA

COMUNICATO STAMPA

