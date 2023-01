Isola del Liri, Barbara Paesano: “Capodanno in piazza, amministratori e non prendono meriti che non hanno”

Passi la faccia tosta di alcuni amministratori e non, di salire sul palco durante il concerto per prendersi meriti che non hanno, ma la sfacciataggine di scrivere certe baggianate anche sul giornale diventa bizzarro e ridicolo. Il concerto é stato un successo grazie ad alcune attività che di tasca loro hanno pagato, é stato un successo per la simpatia e bravura di un gruppo “I Fichissimi”tutto nostrano che con i brani più iconici degli anni 70-80-90, fanno ballare e divertire il pubblico.

Condivido il messaggio che Isola nonostante tutto è Isola, o meglio Lisëra é sempre Lisëra, ma ormai sembra di essere nel film di Totò in cui vende la Fontana di Trevi.

Isola nei giorni precedenti al 31 era spettrale, a differenza di città limitrofe, e se non fosse stato per iniziative poste in essere da associazioni e privati …il nulla.

Ci si lamenta di una movida sfrenata, dovuta anche al fatto che alcuni locali, somministrano ad avventori minorenni super alcolici ,l’Amministrazione latita, compresa parte dell’opposizione che da un lato critica, poi però da questa movida, trae vantaggio in quanto proprietaria delle mura di alcune redditizie attività…

Un’Amministrazione che butta fumo negli occhi, ma che di fatto latita in tutto…dal commercio, ad un inadeguato comando municipale, dalle opere pubbliche inesistenti o mal funzionanti o ad intermittenza, all’assenza totale di progettualità (dei progetti, alcuni addirittura finanziati, della Amministrazione Magliocchetti di cui in parte questa Amministrazione va di rendita, totalmente abbandonati).

Adesso assistere anche alla candidatura regionale, che dire siamo nel Paese dei Balocchi …

Il diritto di voto, è uno dei diritti non solo fondanti e fondamentali della Nostra Costituzione, ma rappresentano la nostra voce, la voce del Popolo, il mezzo con cui bocciare o promuovere chi gestisce la cosa pubblica. Pertanto per le regionali esprimere un consenso é fondamentale per il nostro territorio, a differenza delle provinciali in cui il voto è stato ponderato, ed abbiamo assistito ad un vero e proprio mercato delle vacche.

Per quanto riguarda la nostra Isola, non accetto lezioni da nessuno, o meglio accetterò lezioni solo da chi veramente e visceralmente innamorato di Isola, si prodigherà per riportare la Nostra Bella Isola del Liri al giusto splendore, degno di una cittadina che è stata in tutti i campi avveniristica e volano di tutto il basso Lazio.

Poi non essendo la sottoscritta ricattabile, più che criticarmi alle spalle con atteggiamenti carbonari, non rispettando il ruolo politico, che piaccia o meno io ricopro, esorto alcuni beceri personaggi a farlo mettendoci la faccia, altrimenti sono solo dei pusillanimi teatranti.

Barbara Paesano coordinatore Fratelli d’Italia Circolo di Isola del LIRI “ Lisëra”

