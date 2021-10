Isola del Liri, bando AIPES per sostegno alle famiglie

È stato pubblicato dall’AIPES, un bando a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva nello spettro autistico, che risiedano in uno dei 27 Comuni del Distretto Sociale C di Frosinone.

Le famiglie hanno la possibilità di poter usufruire di un contributo economico assegnato esclusivamente a supporto di programmi psicologici e comportamentali strutturati, come indicato nel bando stesso, volti a migliorare l’approccio del bambino alla vita quotidiana.

Le domande vanno presentate direttamente presso lo sportello Aipes di Sora, in Via D’Annunzio, su specifico “modulo A”, entro il prossimo 30 novembre 2021.

È bene precisare che gli utenti già inseriti nel beneficio, che non abbiano compito il 12° anno di età, non dovranno fare ulteriore richiesta ma dovranno presentare esclusivamente l’ISEE in corso di validità ed un certificato che confermi le terapie inserite nel PPA (Piano Personalizzato di Assistenza) riferito all’annualità precedente. L’Avviso e le domande da presentare, sono consultabili direttamente sul sito www.aipes.it.

“Ringraziamo il Consorzio Aipes per aver rinnovato questo importante progetto, hanno dichiarato il Sindaco Massimiliano Quadrini ed il Consigliere delegato alle Politiche Sociali, Stefano D’Amore. Il contributo darà alle famiglie richiedenti, un adeguato sostegno per affrontare la quotidianità insieme ai bambini che vivono la realtà autistica. L’autismo, infatti, resta ancora una realtà di cui non si sa abbastanza e creare una rete di sostegno per le famiglie è un modo per dar loro un valido e giusto supporto per affrontare un percorso che i genitori non possono affrontare da soli.”

COMUNICATO STAMPA