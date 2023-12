Isola del Liri, Babbo Natale arriva in moto. Appuntamento sabato nel piazzale Boimond

Nell’immaginario collettivo, Babbo Natale, arriva sempre con una slitta trainata dalle renne, ma a Isola del Liri, l’arrivo di Babbo natale, sarà un pochino inconsueto, difatti arriverà a cavallo di una moto con la fatidica slitta al seguito. E’questa l’iniziativa che il Moto Club Franco Mancini 2000 ed il Techno Racing Team, hanno messo in campo per regalare una giornata gioiosa e succulenta a bambini ed adulti. La manifestazione, rientra nell’ambito degli eventi che il comune di Isola del Liri, ha messo in calendario per i festeggiamenti di questo Natale 2023. Il luogo prescelto è il piazzale Boimond, ed a a partire dalle 09,00, i bambini potranno fare tour gratuiti con la slitta di Babbo Natale, ma non è tutto, perché le due associazioni motociclistiche, hanno pensato anche agli adulti. Difatti ci sarà anche un mercatino natalizio ed uno stand gastronomico, dove si potrà gustare la polenta con spuntature di maiale e salsicce, castagne, vino rosso e vin brulè. Inoltre, al posto della tradizionale motogrigliata, le due associazioni hanno organizzato una “Motopolentata” quindi è previsto l’arrivo di diversi motociclisti da tutta la regione e di un gruppo di fuoristradisti, che dopo un tour fuoristrada, faranno tappa nel piazzale, per saziare i piaceri dello stomaco. Per finire ad allietare la giornata ci sarà anche una band, che si esibirà con musica dal vivo. Insomma si prospetta una giornata interessante, appetitosa e molto allettante.

COMUNICATO STAMPA