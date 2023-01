Isola del Liri, AVESS una bellissima realtà di volontariato

Di Augusto D’Ambrogio.

L’Associazione di volontariato AVESS nata a Isola del Liri, da subito si e’ diffusa su tutto il territorio provinciale e non solo. Da diverso tempo si occupa di servizi alla persona, trasporto malati con ambulanza, assistenza alle manifestazione, corsi di primo soccorso, sos, e tutto quello che riguarda l’assistenza alla persona, senza dimenticare i due viaggi in Romania ai confini con l’Ucraina portando viveri di prima necessità . Un nuovo tassello si aggiunge alla certificazione dell’AVESS e’ EFR TRAINER ottenuta da Salvatore Piccinini per tutti Salvo, che da noi ascoltato dichiara: Volevo condividere con voi questo mio traguardo, l’ultimo livello della carriera sanitaria per insegnare non solo allievi ma soprattutto insegnare a diventare istruttori di rianimazione e poter aprire sedi di formazioni internazionali e chissà magari anche una sede in Sicilia.” Salvatore Piccini insieme alla Presidente Simona Prosperi sono il cuore e la mente di questa bellissima realtà di associazionismo e del volontariato. In questo periodo l’AVESS e’ di servizio presso il pala ghiaccio a Sora dove con la solita professionalità svolge un servizio utile alla collettività.

Correlati