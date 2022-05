Isola del Liri – AVESS, i pacchi di prima necessità arrivati sul fronte di guerra (VIDEO e FOTO)

I pacchi arrivati fino alle città Odessa e Lugansk, i militari stanno provvedendo a ridistribuire i beni consegnati dall’AVESS ai civili rifugiati nei bunker sotterranei, che non escono da oltre 60 giorni. La seconda spedizione dell’Associazione AVESS

che ha portato beni di prima necessità e medicinali, come si puo’ vedere dal video e dalle foto sono arrivati fino al fronte di guerra dove dei soldati hanno provveduto alla distribuzione. Il materiale donato e’ arrivato a destinazione, i vertici dell’AVESS esprimo piena soddisfazione per essere stati artefici di questo gesto solidale in favore del popolo ucraino colpito da questo conflitto bellico.