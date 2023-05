Isola del Liri – AVESS Emergency: “Aiutiamo l’Emilia Romagna”. Ecco come fare

❤ AIUTIAMO L’EMILIA ROMAGNA ❤ AVESS Emergency in collaborazione con il Centro Commerciale La Selva e Conad La Selva, organizza raccolta di beni di prima necessità in favore della popolazione dell’Emilia Romagna gravemente colpita da alluvione. La raccolta si terrà: ✅ sabato 20/05 alle 14:00 – 19:00 ✅ domenica 21/05 dalle 09:00 – 19:00 davanti all’entrata del centro commerciale La Selva per raccogliere i seguenti beni di prima necessità: ✅ Alimenti a lunga conservazione ✅ Pasta olio e scatolame ✅ Alimenti per l’infanzia ✅ Igiene personale ✅ Pannolini e assorbenti ✅ Coperte e tute Lunedì 22/05 e martedì 23/05 il centro di raccolta sarà attivo presso le sedi AVESS: ISOLA DEL LIRI dalle 09:00 alle 12:00. CASTELMASSIMO dalle 15:00 alle 18:00 Per donazioni sono attivi i seguenti canali con causale EMILIA ROMAGNA: ✅ Paypal o carta di credito https://www.paypal.me/avessemergency ✅ Bonifico bancario (Unicredit) IBAN IT78P0200874601000105964963 La ciociaria unita per l’Emilia Romagna ❤ Per info tel. 333.6206126 – 348.3488672

COMUNICATO STAMPA