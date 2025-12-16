Isola del Liri, auto finisce contro la rotatoria di via Napoli e nella fontana

Momenti di forte apprensione nella notte a Isola Liri, dove la rotatoria di via Napoli è stata seriamente danneggiata a seguito di un incidente stradale. Per cause ancora in corso di accertamento, un automobilista ha perso il controllo della propria vettura, andando a impattare prima contro la struttura della rotatoria e finendo poi all’interno della fontana di archeologia industriale.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato danni evidenti sia alla rotatoria che all’impianto della fontana. Il forte trambusto ha svegliato numerosi residenti dei palazzi circostanti, allarmati dal rumore dello schianto e dall’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non si esclude l’ipotesi dell’alta velocità o di una distrazione alla guida, ma ogni valutazione è rimessa agli accertamenti in corso.

Foto Penna e Spada

