Isola del Liri, aumenta la raccolta differenziata ma cresce anche la Tari: opposizione all’attacco, nel mirino il sindaco Quadrini

A Isola del Liri la raccolta differenziata cresce, ma per i cittadini arriva comunque una nuova stangata sulla Tari. Il Consiglio comunale ha approvato un aumento della tassa sui rifiuti di circa il 10%, una decisione che sta alimentando polemiche e proteste, soprattutto perché arriva in un momento in cui i residenti stanno contribuendo con maggiore impegno alla corretta gestione dei rifiuti.

Il provvedimento è stato duramente contestato dalle consigliere di minoranza Fiorini e Forte, che hanno evidenziato come l’incremento della raccolta differenziata avrebbe dovuto tradursi in un alleggerimento del peso fiscale o, quantomeno, nel contenimento dei costi per le famiglie. Al centro delle critiche anche il limite di reddito fissato a 3.500 euro per poter beneficiare delle esenzioni, una soglia giudicata irrealistica e insufficiente a tutelare chi vive situazioni di difficoltà economica.

Le opposizioni parlano di una scelta che rischia di trasformarsi in una beffa per gli isolani: da una parte viene chiesto ai cittadini di differenziare sempre meglio, dall’altra il risultato è un aumento della tassa anziché un beneficio economico. Un paradosso che, secondo i consiglieri di minoranza, mina il rapporto di fiducia tra amministrazione e comunità.

Nel mirino finisce l’amministrazione guidata dal sindaco Massimiliano Quadrini, accusata di aver tirato dritto senza tenere conto delle obiezioni sollevate in aula e delle difficoltà economiche che molte famiglie stanno affrontando. Per i critici dell’operato della maggioranza, l’aumento della Tari rappresenta l’ennesimo aggravio a carico dei contribuenti, in un periodo già segnato dal caro vita e dall’incremento dei costi dei servizi.

La vicenda è destinata ad alimentare il dibattito politico nelle prossime settimane, con i cittadini che ora chiedono risposte chiare su come sia possibile che, a fronte di una raccolta differenziata in crescita, il costo del servizio continui ad aumentare anziché diminuire.