Isola del Liri, atti vandalici e risse nella notte della movida

Ancora la movida isolana a far parlare di sé, la notte appena trascorsa oltre ai soliti problemi si aggiungono alcuni atti vandalici ai danni di autovetture e addirittura ad un bagno chimico, oltre a due risse tra ragazzini. Certo non si placano le polemiche su come è gestita la movida notturna della città delle cascate, il centro storico oramai è un bagno pubblico a cielo aperto, i pochissimi residenti rimasti nel centro non ne possono più di questa situazione oramai che si trascina da tanto tempo. La movida va bene, il divertimento va bene, ma tutto ha un limite, ridurre il centro storico di Isola del Liri ad un ring e alla mercé di alcuni ragazzi un su di giri degli abitanti del centro oramai esasperati, ci sembra un po troppo.

