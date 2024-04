Isola del Liri – Asfalto elettorale per molti, non per tutti

Asfalto elettorale per molti, ma non per tutti. Lungo il tratto iniziale di via Napoli a Isola Liri, a destra e a sinistra, ci sono quattro vicoli Annunziatella. Tre sono stati asfaltati, uno no: il quarto. Perchè? Forse perché per quel vicolo c’è un’ordinanza? Forse perché lungo quel vicolo abita una donna disabile vittima di una caduta? Forse perché lungo quel vicolo c’è il magazzino dell’ex vice sindaco Angelo Caringi? Comunque con 460 mila euro di asfalto elettorale, a totale carico degli isolani perché la Giunta guidata da Massimiliamo Quadrini ha contratto un mutuo, una palata anche per il Vicolo IV Annunziatella si può e si deve rimediare.

Fonte Penna e Spada

Foto archivio

