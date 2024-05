Isola del Liri, asfalto e contributi elettorali

Prima una montagna di asfalto elettorale, adesso una “pioggia” di contributi. A Isola Liri in questi giorni sta accadendo anche questo. Dopo 5 anni di nulla assoluto, la paura fa 90 e si tenta di rimediare. Ecco solo alcuni degli atti scovati nell’albo pretorio: 2.200 euro alla Pro Loco, 500 euro all’Associazione culturale L’Isola del Cuore, 800 euro all’Associazione Musicale Isolana, 15mila euro al Comitato Santissimo Crocifisso, 500 euro alla Parrocchia Maria SS Immacolata, 1000 euro alla Soms, 3.000 all’Associazione culturale To Music.

E non è tutto. Ci sono anche cose che denotano una buona dose di fantasia come 3.150 euro a una ditta di Frosinone per le crepe nelle fontane. Per l’ampliamento del cimitero è stato approvato lo schema di contratto per oltre 201 mila euro. Non manca una mega perizia di variante per la fetta d’asfalto nella zona del mercato. E’ rispunta pure una maxi rotatoria. Insomma non ci facciamo niente. Così come diceva Totò: “E io pago”. Il film era: “Il morto che parla”.

