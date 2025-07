Isola del Liri / Arpino – Non ce l’ha fatta il ciclista travolto in strada: è morto Gilberto Arbanti

Isola del Liri / Arpino – Si è trasformata in tragedia la tranquilla uscita in bicicletta di Gilberto Arbanti, 74 anni, originario di Arpino, investito questa mattina lungo la strada che collega Isola del Liri a Castelliri. L’uomo, grande appassionato di ciclismo, è deceduto poche ore dopo il ricovero all’ospedale Tor Vergata di Roma, dove era stato elitrasportato in condizioni critiche.

Secondo una prima ricostruzione, Arbanti si trovava in sella alla sua bici quando è stato travolto da un’auto guidata da un’anziana residente a Castelliri. Il drammatico impatto non gli ha lasciato scampo: subito dopo l’incidente i soccorsi sono stati tempestivi, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi.

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri della stazione di Isola del Liri, stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. Sia la bicicletta che l’auto coinvolta sono state poste sotto sequestro, mentre dalle prime informazioni sembrerebbe che si sia trattato di una tragica fatalità: Arbanti, infatti, precedeva di pochi minuti il gruppo di amici ciclisti con cui aveva iniziato l’escursione mattutina.

La notizia della morte del 74enne ha scosso profondamente la comunità di Arpino, dove Gilberto Arbanti era conosciuto e stimato per la sua passione per lo sport e il ciclismo.

Ai familiari, in queste ore di grande dolore, vanno le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione.