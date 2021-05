Isola del Liri, approvato conto consuntivo 2020

La Giunta Municipale, con Deliberazione del giorno 6 maggio 2021, ha proceduto alla approvazione del conto consuntivo relativo alla annualità 2020.

Il documento contabile, che verrà portato nei termini di legge all’esame e alla approvazione del Consiglio Comunale, presenta un disavanzo di Euro 273.910,78.

Tale disavanzo, come da normativa vigente, dovrà essere necessariamente ripianato entro il termine dell’attuale consiliatura, e la relativa Deliberazione dovrà anch’essa avere l’approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Non è la prima volta che tale situazione si verifica nel nostro Comune, e anche per questo riteniamo indifferibile l’adozione di interventi tesi a una definitiva revisione, ristrutturazione e messa in sicurezza dei conti comunali.

La grave crisi generata dalla pandemia, e la conseguente situazione di difficoltà economica e finanziaria di tanti cittadini e di tante imprese, nonché i ritardi procedurali determinati dall’obbligato rallentamento delle attività amministrative, hanno di certo avuto un ruolo e un impatto importante sui conti pubblici.

Riteniamo però, al contempo, di dover agire con grande tempismo e senso di responsabilità al fine di rivisitare tutta la situazione organizzativa ed amministrativa dell’Ente, anche alla luce del nuovo contesto economico in cui l’Amministrazione è chiamata ad operare.

COMUNICATO STAMPA