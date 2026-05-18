Isola del Liri, aperto il bando per il servizio di Tesoreria comunale

Il Comune di Isola del Liri ha avviato la procedura per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo compreso tra il 1 luglio 2026 e il 30 giugno 2030.

L’Ente, attraverso una determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, ha scelto di procedere mediante gara aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’avviso è rivolto agli operatori interessati a gestire il servizio di tesoreria dell’amministrazione comunale per i prossimi quattro anni, secondo le modalità e i requisiti indicati nella documentazione ufficiale.

📌 Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 30 maggio 2026.

Per consultare il bando completo e tutta la documentazione relativa alla procedura è possibile accedere al seguente link👇👇

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