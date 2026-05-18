Isola del Liri, aperto il bando per il servizio di Tesoreria comunale

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Il Comune di Isola del Liri ha avviato la procedura per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo compreso tra il 1 luglio 2026 e il 30 giugno 2030.
L’Ente, attraverso una determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, ha scelto di procedere mediante gara aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’avviso è rivolto agli operatori interessati a gestire il servizio di tesoreria dell’amministrazione comunale per i prossimi quattro anni, secondo le modalità e i requisiti indicati nella documentazione ufficiale.
📌 Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 30 maggio 2026.
Per consultare il bando completo e tutta la documentazione relativa alla procedura è possibile accedere al seguente link👇👇
https://tinyurl.com/j3zxpcms

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