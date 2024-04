Isola del Liri, Antonella Di Pucchio: “Torniamo ad essere protagonisti della vita della nostra città”

Il centro cittadino di Isola del Liri potrebbe giocare un ruolo fondamentale nelle scelte del futuro sindaco. Ne è fermamente convinta Antonella Di Pucchio, che questa volta va dritta al cuore dell’elettorato. Corso Roma dal marzo 2023 è chiuso al doppio senso di marcia e da qualche mese alla sua estremità è spuntata una rotatoria a ridosso di ponte Roma:” Per i cittadini isolani – commenta la Di Pucchio – credo che ci saranno grandi aspettative nel conoscere la proposta che le liste metteranno in campo per il centro alle prossime amministrative dell’8 e 9 giugno della città. Corso Roma negli ultimi anni è stato oggetto di una sperimentazione continua, dal senso unico, alla rotatoria, ai dehors (per l’esigenza di dare degli spazi aperti ai locali per poter svolgere le proprie attività), alla ZTL. A distanza di due anni si parla ancora di sperimentazione e mai di opera definitiva, considerando che nonostante le oggettive difficoltà di chi ci vive, le richieste di modifiche e migliorie non sono mai state prese in considerazione. Noi, invece, stiamo sviluppando un ragionamento dove vogliamo mettere in campo una proposta programmatica che si basi però su un presupposto chiaro cioè che il centro cittadino sia di tutta la comunità, l’assetto del centro ha impedito lo svolgimento delle fiere, dei mercati tradizionali, delle celebrazione nel centro storico dei momenti in cui la comunità del centro e della periferia si riunisce per celebrare anche dei momenti che scandiscono la vita civile e religiosa. La chiusura del centro ha contribuito moltissimo ad un senso di disgregazione anche della comunità stessa e del senso di appartenenza quindi torniamo ad essere protagonisti della vita della nostra città e soprattutto dobbiamo tornare ad essere protagonisti del futuro di questa città”. Per la Di Pucchio una città a due velocità, di notte viva e di giorno spettrale :”Non possiamo continuate ad accettare che le decisioni di pochi condizionino le vite di tutti – conclude la Di Pucchio –. Il senso unico su corso Roma ha modificato anche le feste di piazza dove quella De’Boncompagni è stata giudicata non più idonea ad eventi di massa soprattutto per le vie di fuga. E’ strano, però, che al Liri Blues, che ha il suo palcoscenico naturale in piazza De’Boncompagni sia stata vietata l’area e qualche mese dopo per il Capodanno 2022-2023 i divieti erano magicamente scomparsi. Con noi il Corso tornerà ad essere il nostro punto di aggregazione e non di disuguaglianza e dove i cittadini si sentano finalmente a casa propria”

“Isola del Liri Futura”

COMUNICATO STAMPA

