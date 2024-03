Isola del Liri, Antonella Di Pucchio: “Quartiere Pirandello una risorsa importante per la città”

La vista per i quartieri di Isola del Liri per la candidata a sindaco Antonella di Pucchio non conosce sosta. Riflettori accesi in via Piandello, per presentare una delle sei donne candidate nella lista “Isola del Liri Futura” , che nel quartiere abita e lo rappresenterà, la professoressa Rosella Puzzuoli, dirigente scolastico nell’Istituto Comprensivo 1 Sora :” Il mio mondo – ha commentato la Preside – è quello della scuola, dove l’aggregazione e il senso di comunità rappresentano l’espressione massima sulla quale lavoriamo quotidianamente. Questo è un quartiere dalle enormi potenzialità, ma abbandonato e soprattutto sporco, basta guardarsi intorno. E’ stato il nostro parco divertimanti da ragazzi, io qui ci sono nata e cresciuta e dopo una breve parentesi fuori dalla città per motivi di lavoro, sono rientrata e l’ho trovato cambiato, ma in peggio. E’ un polmone verde da sfruttare in pieno, per chi ha animali, per chi vuole fare un giro in bici, ma soprattutto è un quartiere dove la gente non si incontra più, non c’è aggregazione. Hanno trasferito qui il mercato del martedì, senza uno studio, l’unica cosa che hanno fatto e credo che sia un record in Italia, sradicando tutti gli alberi per far posto alle bancarelle e nessuno ha detto nulla. Gli alberi andrebbero piantumati ovunque e noi li togliamo. Per non parlare della distruzione dei marciapiedi per realizzare una strada a “raso” senza protezione per i pedoni. E’ normale tutto questo? Credo che ci siano tutti i presupposti per votare la nostra lista per volare pagina ad un libro che la città ha adottato come test unico da 20 anni e che sia arrivato il momento di sostituirlo. In quest’area si potrebbe realizzare un parcheggio per i camper, in un’area attrezzata con utenze e servizi e non lasciarli al caso tra il fango e le erbacce. C’è da lavorare ma abbiamo le idee molto chiare, ma soprattutto competenze in ogni settore della nostra lista potendo contare su una squadra e non su un padre padrone”.

Antonella di Pucchio guarda lontano e la sua lista punta il dito verso un cambiamento dettato dall’esigenza di un paese svilito nei suoi contenuti :”C’è l’esigenza di cambiare – il commento della Di Pucchio – è la gente che ce lo chiede per strada, nei bar, nelle piazze. Il nostro solgan è “Oggi Possiamo” e non è un caso che l’abbiamo adottato. Qui a Pirandello presento una persona inserita sia nel mondo della scuola, come Dirigente Scolastica, che in quello del volontariato, che ha sempre sostenuto nell’ombra senza mai crogiolarsi al sole. Una donna che si è fatta da sola ed ha sempre aitato gli altri. Rosella Puzzuoli è la persona giusta per questo quartiere, perché sa ascoltare e comprendere l’esigenza di chi in questa area ci abita. E’ l’interlocutore adatto a cogliere tutte le istanze dei cittadini, che si devono sentire protetti e partecipi alla vita di Isola del Liri. Per Pirandello abbiamo sviluppato un progetto di rilancio che mostreremo in sede di presentazione della lista e del programma elettorale e lo faremo dopo le vacanze di pasqua”.

