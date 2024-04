Isola del Liri, Antonella di Pucchio: “LA PASQUETTA di San Sebastiano appartiene alla nostra storia”

”In cinque anni cancellate tutte le tradizioni isolane”. Dopo i mercati, le fiere Antonella di Pucchio parla della storica pasquetta di San Sebastiano, di cui non resta solo che un ricordo, per un giorno speciale per un legame con la città indissolubile e che per decenni ha contraddistinto la gita fuori porta degli isolani:” Oggi qui a San Sebastiano per presentare tre candidati di zona, mi piace definirli così – le parole della candidata a sindaco – Francesca Fiorini, Francesco Palmigiani ed Enzo Mancini perché nella composizione della lista come abbiamo già avuto modo di dire abbiamo tenuto conto anche di un criterio di rappresentanza del territorio”. Perché San Sebastiano proprio nel giorno del lunedì dell’Albis? :” Perchè al centro della nostra proposta programmatica – continua la di Pucchio – la volontà di riportare alla luce e fa rivivere le tradizioni della nostra città e tra queste la pasquetta, trascorsa da chi ci ha preceduto sempre e comunque sulla collina di San Sebastiano. Un evento che purtroppo negli anni è stato cancellato, anche per alcune problematiche legate alla disponibilità dei terreni privati, ma noi abbiamo in mente nel nostro programma di sviluppare una serie di interventi che ci consentiranno di poter intavolare un dialogo con i proprietari dei terreni e riprogrammare questa festa per la comunità e per chi continuerà a raccontarla”. A parlare è Francesco Palmigiani, che correrà per un posto al consiglio comunale per Isola del Liri Futura nella prossima tornata amministrativa del prossimo 8 e 9 giugno 2024 con la candidata a sindaco Antonella Di Pucchio cancellato la :” Sono psicologo clinico – le parole di Francesco Palmigiani – quindi mi occupo sostanzialmente di neuro abilitazione in età evolutiva ma anche con l’età adulta sono qui di San Sebastiano, dove sono nato e cresciuto. Qui sono tornato qualche anno fa ho studiato e lavorato lontano da qui e diciamo che vorrei riportare nella mia città le tante cose che ho visto in giro per l’Europa vorrei riportarle qui. Ho deciso di candidarmi in primis la trasparenza e l’onestà di Antonella di Pucchio ma anche soprattutto perché è una lista unita composta di persone per bene che guardano tutte su unico obiettivo cioè quello di dare una prospettiva nuova alla città perché lo merita perché ne ha bisogno”. La candidata a sindaco Antonella Di Pucchio vuole essere la paladina di un gruppo di giovani che l’ha voluta chiamare in causa:” Ci tengo a lanciare questo messaggio – le parole di Antonella Di Pucchio – Francesco Palmigiani è uno dei ragazzi che avevamo costituito il gruppo Isola Liri Futura formata da giovani particolarmente entusiasti che hanno tantissime idee per la città. Il loro è stato uno stimolo per me, rimettermi in gioco, in prima linea quindi io devo ringraziare questi ragazzi che sono parte integrante della squadra. All’unisono stanno lavorando al programma dove il comune denominatore è essere aperti alle idee, soprattutto, innovative e poi i giovani sono più sensibili rispetto ad alcuni tematiche e a determinati problemi quindi una squadra variegata che vuole bene ad Isola del Liri”.

“Isola del Liri Futura”

COMUNICATO STAMPA