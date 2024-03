Isola del Liri, Antonella Di Pucchio: “Ex cartiera Boimond, simbolo strategico turistico della città”

“In giro per i quartieri per raccogliere le istanze dei cittadini”. La candidata a sindaco Antonella di Pucchio continua il suo tour in giro per la città per parlare con la gente, per capire le reali esigenze delle famiglie, del territorio. Borgonuovo e San Domenico quartieri industriali storici della parte alta del paese, lasciati nell’ombra in questi anni sono stati oggetto di una vista in queste ore :” Non si può articolare un progetto turistico in città solo parlando delle cascate, bisogna avere una prospettiva diversa sull’intero territorio comunale. In questi anni i quartieri hanno vissuto completamente scollegati tra loro, a compartimento stagno, quando invece abbiamo bisogno di una sinergia, un collegamento vitale per tutta la città. L’ex cartiera Boimond non è lontana dalla cascata, è dietro l’angolo, questo luogo è simbolo e strategico per uno sviluppo turistico della città. Ricollegarlo ad Isola del Liri dalla parte bassa, partendo dalla biblioteca comunale come info point attraverso un percorso che valorizzi le risorse naturalistiche ed il patrimonio dell’archeologia lungo il parco fluviale, che sbuchi nella parte alta della città, attraverso un ponte sul fiume Liri, nel piazzale dell’acquario e della macchina continua nel cuore del patrimonio archeologico industriale, un percorso unico nel suo genere da attrarre chiunque turisti e cittadini isolani e del comprensorio. Un progetto che ha bisogno di una pianificazione nel breve periodo, non certamente, immediato, ma fattibile mettendo in campo uomini, risorse, idee. Un progetto ambizioso che abbiamo il dovere di poter portare avanti, parliamo di sviluppo turistico, ma bisogna metterlo a sistema, attrattivo per tutta la durata della giornata per chi visiterà Isola del Liri, altrimenti resterà un passaggio temporaneo, improduttivo per tutti”. Per la Di Pucchio il fiume Liri è sinonimo di appartenenza :” Non solo cascata ad Isola del Liri, ma investire avvicinare il fiume ai cittadini e a chi ci farà visita, un percorso naturalistico a contatto con il fiume Liri deve essere percepito, aree verdi fluibili per tutti, contesto organizzato, con delle guide turistiche. Per farlo c’è bisogno di investimenti e programmazione ed è quello che abbiamo in mente che abbiamo intenzione di presentare nel nostro programma. Si svilupperà in fasi modulari, tutto e subito è impossibile. Dispiace perché si è perso tempo, quando si ha a che fare con un patrimonio del genere, storico, industriale paesaggistico. Oggi possiamo è il nostro slogan”. Nella vita la candidata a sindaco Antonella di Pucchio ha al suo fianco Federica Forte, una delle sei donne candidate nella lista “Isola del Liri Futura” , laureata in Giurisprudenza, impegnata nel mondo della associazionismo e chiamata a rappresentare il quartiere di Borgonuovo :” La scelta dei candidati si è basata sul rispetto di un equilibrio territoriale – conclude la Di Pucchio – perché i candidati di zona, di quartiere devono essere le antenne del territorio, se questa parte della città fosse stata rappresentata da candidati di zona non l’avremmo trovata in queste condizioni”.

:”Borgonuovo e San Domenico sono le aree della mia infanzia – ha commentato Federica Forte – della mia adolescenza, dove sono nata e cresciuta e vivo e chi meglio di me può saperne cogliere l’essenza, l’oggettiva esigenza della gente. Un quartiere lasciato nel dimenticatoio da troppo tempo dalle varie amministrazioni che si sono succedute. Ora è tempo di cambiare rotta, sul sito della Boimond con il progetto di unire il parco fluviale alla macchina ci stiamo lavorando, c’è una piazza pavimentata, un parcheggio, sul quale poter sviluppare delle idee, come area camper per chi visiterà la città e non con aree di fortuna come quelle indecorosamente pubblicizzate in questi anni, nel fango e senza servizi. Un parco per le famiglie, aree giochi per bambini, che non ci sono, un percorso per chi ha cani, gatti nel verde, che, purtroppo, non esiste ad Isola del Liri”.

COMUNICATO STAMPA