Isola del Liri, Allumiere e LazioCrea. Quando la ‘fortuna’ aiuta gli audaci

Coloro che sono amici o parenti di Massimiliano Quadrini devono essere davvero molto fortunati in questo periodo. Oltre l’assessore esterno Massimo D’Orazio, neoassunto al comune di Guidonia grazie alla “graduatoria dei miracoli di Allumiere”, con prot. 27786 del 19/10/2020 LAZIOcrea ha assegnato la “gestione rapporti di collaborazione e partenariato con istituzioni locali, associazioni ed enti pubblici e privati, per sottoscrizione convenzioni e accordi per Pastena e Collepardo” ad una vecchia conoscenza della politica di Isola del Liri: l’ex sindaco di Isola del Liri, nonché padre dell’attuale sindaco di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini. La prestazione d’opera professionale di Vincenzo Quadrini, che va dal periodo 19/10/2020 al 18/04/2021, costa alla società della Regione Lazio la bellezza di 19.000 più iva. Ma non finisce qui. L’ex sindaco, per lo stesso incarico ma con una durata più lunga, ha ricevuto la somma di 38.000 (leggasi Prot. LAZIOcrea n. 17999 del 27/09/2019) per un totale di 57mila euro oltre l’iva. E pensare che la pensione dovrebbe essere un premio per riposarsi ma quando uno è audace e fortunato riesce a trovare una poltrona più comoda di quella di casa. “Audaces Fortuna Iuvat”

Lu.Re.

Correlati