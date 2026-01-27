Isola del Liri – Allerta Meteo Arancione: chiusura delle scuole

Il Comune di Isola del Liri informa la cittadinanza che la Protezione Civile della Regione Lazio ha emesso un Allertamento Meteo di livello Arancione per l’intera giornata di mercoledì 28 gennaio 2026.

🟠 L’allerta riguarda il rischio di fenomeni meteorologici intensi, con possibili temporali e criticità idrogeologiche.

‼ A scopo precauzionale, l’Amministrazione Comunale sta predisponendo apposita ordinanza di chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale, al fine di garantire la sicurezza di studenti, famiglie e personale scolastico.

👉 Si invita la popolazione a prestare la massima attenzione, limitare gli spostamenti se non strettamente necessari e a seguire esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali diramati dalla Protezione Civile e dal Comune di Isola del Liri.

Ulteriori comunicazioni saranno fornite tempestivamente attraverso i canali istituzionali.

