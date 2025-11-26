Isola del Liri, allarme lavoro: ritardi nei salari e rischio di un Natale amaro per tante famiglie

Per il tessuto economico, produttivo e imprenditoriale di Isola del Liri questo è un momento particolarmente delicato. Mentre la città si prepara alle festività, per tanto lavoratori si profila un Natale tutt’altro che sereno: in diverse realtà aziendali i ritardi nei pagamenti degli stipendi sono ormai diventati una costante.

Secondo quanto emerge, almeno tre aziende del territorio starebbero vivendo una fase di forte criticità, con dipendenti che attendono il salario da tre o quattro mesi. In alcuni casi, vengono corrisposti soltanto piccoli acconti, insufficienti a garantire il sostentamento delle famiglie. “Non si vive più nemmeno con lo stipendio pieno, figuriamoci con cifre così ridotte”, mormorano i lavoratori, ormai allo stremo.La situazione appare eterogenea ma preoccupante.In una delle aziende coinvolte, la crisi sarebbe principalmente legata a problemi di liquidità, aggravati – denunciano alcuni imprenditori – da ritardi e inefficienze a livello regionale, dove l’attenzione sembrerebbe più concentrata su eventi e iniziative marginali che sulle reali necessità del mondo produttivo. Una condizione che, sostengono, sta generando “figuracce non dovute” a chi opera ogni giorno tra mille difficoltà.

Per le altre due realtà industriali, invece, la criticità sarebbe più profonda: una crisi settoriale e talvolta anche strutturale, frutto di un mercato in trasformazione e di scelte aziendali che ora presentano il conto.L’auspicio comune è che si possa trovare al più presto una soluzione, evitando che una situazione già complessa possa degenerare ulteriormente. Intanto, la preoccupazione cresce: senza il pagamento regolare degli stipendi, la sofferenza dei lavoratori continua ad aumentare.

Un grido d’allarme che Isola del Liri non può permettersi di ignorare.

